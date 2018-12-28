وزير الخارجية السعودي الجديد: قضية خاشقجي «أحزنتنا» لكن لا نمر بأزمة

أكد وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، أن مقتل الصحفي السعودى جمال خاشقجي "أحزن" كل السعودية، لكنه يرفض فكرة أن البلاد تمر بأزمة.

وقال العساف فى مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "قضية جمال خاشقجي أحزنتنا جميعًا وقد اتخذت الحكومة إجراءات قوية في هذا الشأن".

وأضاف العساف: "لكننا جميعا لا نمر بأزمة. نحن نمر بعملية تحول، وهي تحول البلد بأكمله... سواء كنا نتحدث عن سياسي واقتصادي واجتماعي وغير ذلك".

وأوضح: "إن تعييني وإعادة بناء مجلس الوزراء لا علاقة له بمسألة خاشقجي". كما أشاد وزير الخارجية الجديد بعمل سلفه عادل الجبير(وزير الدولة للشؤون الخارجية حاليا) وقال إنه سيظل منخرطا بقوة في خدمة الدبلوماسية السعودية.

وتابع: "نحن نكمل بعضنا البعض. هذا لا علاقة له بكفاءته، وقد ثبت كفاءته؛ ولهذا السبب فهو مستمر في عضوية مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية".