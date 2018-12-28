مسؤول أمني ايراني: طهران أخطرت كابول بالمحادثات الجارية مع طالبان

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أكد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن المسؤولين الإيرانيين أخبروا الحكومة الأفغانية بالمحادثات الجارية مع حركة طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن شمخاني، قوله خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مُحب في كابول: إن "طهران تجري محادثات مع حركة طالبان بعلم الحكومة الأفغانية".

وأضاف شمخاني "إن المحادثات أجريت للمساعدة في الحد من المشاكل الأمنية التي تعصف بأفغانستان، إن جميع الاتصالات والمحادثات التي أجريت مع جماعة طالبان كانت بعلم حكومة أفغانستان، وستستمر هذه العملية".

وقد وصل شمخاني إلى كابول على رأس وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين العسكريين والأمنيين.