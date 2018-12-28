كوسوفو توسع نطاق الرسوم الجمركية ضد صربيا وتستهدف شركات أجنبية

وسعت حكومة كوسوفو الرسوم الجمركية التجارية ضد صربيا، رغم انتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وفي أواخر نوفمبر الماضي رفعت بريشتينا إلى 100 بالمئة الرسوم الجمركية على جميع واردات السلع والخدمات من جمهوريتي صربيا، والبوسنة والهرسك، ردا على جهودهما لعرقلة انضمام كوسوفو لمنظمات دولية.

غير أن الإجراء استثنى بعض العلامات التجارية الدولية التي يتم انتاجها في صربيا، مثل "كوكاكولا"، و"روش" و"توبورج"، و"ميجل" و"دوكات" لمنتجات الألبان، وشركة "هنكل" للأدوية.

وقال وزير التجارة في كوسوفو، اندريت شالا، اليوم الجمعة إنه

بدءا من أول يناير المقبل، سيتم تطبيق زيادة الرسوم على منتجات هذه الشركات.

وجاءت الخطوة التي اتخذتها بريشتينا الشهر الماضي

في أعقاب حملة ناجحة شنتها صربيا لابعاد كوسوفو، إقليمها السابق الذي تقطنه أغلبية ألبانية، من الانضمام إلى منظمة الشرطة الدولية (الانتربول).

وانتقدت مسؤولة السياسة الخارحية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومفوض شؤون التوسع بالاتحاد، يوهانس هان، ودبلوماسيون من الولايات المتحدة، قرار زيادة الرسوم على الواردات ودعوا بريشتينا إلى التراجع عنها.

ويضغط مسؤولون غربيون على الجانبين لنزع فتيل التوترات المتجددة وتمهيد الطريق لاجراء محادثات يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر إجراء الجولة المقبلة من المحادثات في الثامن من كانون ثان/يناير المقبل.