كيف اكتشف العالم رحلة ترامب السرية إلى العراق؟ المصور الهاوي أفسد خطط البيت الأبيض

لم يكن المصور البريطاني الهاوي، آلان ميلوي، يعرف عندما نظر بالصدفة من نافذة مطبخه في مدينة شيفيلد البريطانية، أنه سوف يكون سببًا في الكشف عن زيارة أمريكية سرية وحساسة للغاية إلى إحدى مناطق الصراع في العالم.

ففي صباح يوم 26 ديسمبر الجاري، عندما كان ينظر ميلوي من نافذة مطبخه إلى السماء، لاحظ تحليق طائرة في السماء.

قبل نحو 6 ساعات من رصد ميلوي لهذه الطائرة في سماء شيفيلد، وبالتحديد في ليلة عيد الميلاد، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، يسافران في سرية تامة من البيت الأبيض في رحلة إلى العراق.

«عندما رأيت الطائرة، قلت لألقي نظرة عما سيحدث في النهاية، وبعد ذلك نظرت من خلال عدسة الكاميرا، واعتقدت أن هذا الأمر يستحق التصوير؛ لأنها ليست مجرد رحلة طيران عادية»، هكذا قال «ميلوي» في تصريحات لشبكة «CNN» الأمريكية.

وأضاف أنه أدرك في هذه اللحظة أنه ينظر إلى شيء فريد من نوعه، موضحًا: «عرفت أن هذه الطائرة من طراز VC-25s، وعلى الرغم من أن لم يكن لديّ فكرة عن الشخص الذي كان على متنها، إلا أنني أيقنت أنه شخص مهم للغاية».

فلا يوجد في العالم إلا طائرتان فقط من طراز «VC-25s» ويتم استخدامها في التنقلات البعيدة للرئيس الأمريكي.

نشر ميلوي الصورة التي التقطها للطائرة على موقع «Flickr» الخاص بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وجذبت هذه الصورة انتباه عدد من عشاق رصد الطائرات، والذين ربطوا بين هذه الصورة وبين البيانات المتاحة من خلال «Air Force One» عن رحلة رئاسية غامضة لم يتم الإعلان عن مقصدها، وهو ما أثار شكهم حول كونها رحلة للرئيس الأمريكي إلى إحدى مناطق النزاع في الشرق الأوسط، وبالتحديد إلى أفغانستان أو العراق.

Now, I'm not saying Trump is currently heading to the Middle East to visit troops. BUT...



There's been some interesting aircraft movements the last couple of days. Some I've already tweeted... And a VC-25A has been reported over the UK earlier today.



Watch this space! 😌