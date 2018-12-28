وزير الخارجية الأردني: هدفنا التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في سوريا

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن «هدفنا هو التوصل إلى حل سياسي يعمل على إنهاء الأزمة في سوريا»، مشيرًا إلى ضرورة القيام بدور إيجابي من قبل الجانب العربي في هذا الإطار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي في موسكو، صباح الجمعة، أن هناك حوالي مليون و300 ألف سوري داخل المملكة الأردنية، متابعًا: «نقدم لهم كل ما تستطيع تقديمه من خدمات على مستوى التعليم أو الصحة».

وأوضح أن هناك حوالي 155 ألف طالب سوري في المدارس الأردنية، معقبًا: «لكننا نشجع عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم، ولن نجبر أحدًا على العودة».

وتابع: «نحتاج إلى أن نستمر معًا في التعاون في هذا الملف، وكلنا نعرف أن طريق الحل واضح، وعلينا أن نكثف كل جهودنا من أجل تحقيق هذا الحل، ويجب أن تكون مصالح الشعب السوري هي الحاكمة في التعامل مع الأزمة».