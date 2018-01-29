حملة «السيسي»: عازمون على تقديم صورة مضيئة في منافسة انتخابية تليق بالوطن وطالب الترشح

جدد محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عبد الفتاح السيسي، حرصه على أن يبدأ وينتهي عمل الحملة بشكل يليق بمصر.

وقال «أبو شقة»، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، «عازمون على تقديم صورة مضيئة في منافسة انتخابية، تليق بهذا الوطن وطالب الترشح»، مضيفًا: «حريصون على أن تبدأ الحملة بشكل مضيء وتنتهي بشكل أكثر إشراقًا».

وأوضح أن «الحملة تقوم الآن باستكمال الهيكل التنظيمي لها، والذي يقوم على تشكيل لجان متعددة سوف يرأس كل منها شخصية من الشخصيات، ويعاونه عدد من الأعضاء، وسيكون لكل لجنة مهمة محددة أثناء العملية الانتخابية».

وأضاف «تم إعداد لائحة داخلية للحملة سوف تُعرض على طالب الترشح، وربما يتم اعتمادها غدًا الثلاثاء»، موضحًا: «هذه اللائحة سوف تكون بمثابة دستور عمل للحملة».