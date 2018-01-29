-مصدر: خدمة التوصيل لمساعدة كبار السن وبمقابل مادى رمزى.. الوزارة ستتكفل بالطلب واستخراج البطاقة وإرسالها

قال مصدر مسئول فى وزارة التموين إن الوزارة تدرس توصيل البطاقات التموينية للمنازل، بعد تقديم المواطنين طلبات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، مضيفا أن الخدمة تستهدف التخفيف عن المواطنين غير القادرين على الذهاب إلى المكاتب التموينية للحصول على بطاقاتهم.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن معلومات كثيرة وردت للوزارة تفيد بوجود قطاع كبير من مستحقى الدعم يعانون من الذهاب لتخليص بعض الإجراءات فى المكاتب التموينية، نظرا لكبر سنهم وعدم استطاعتهم القدرة على زيارة المكتب مرات عدة، مشيرا إلى أن الخدمة التى تدرسها الوزارة من شأنها معافاة هؤلاء المواطنين من الذهاب لاستلام البطاقات.

وأشار إلى أن المواطن سيكون عليه فقط تقديم الأوراق المطلوبة لإجراء الخدمة التى يحتاجها، على أن تتكفل الوزارة بتنفيذ الطلب واستخراج بطاقة جديدة وإرسالها حتى منزل المواطن، مقابل قيمة مادية رمزية.

وفى سياق متصل، كشف المصدر عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة الأفراد المقيدين فى منظومة الدعم ــ الذين تعرضوا للحذف بشكل عشوائى خلال الأشهر الماضية، نظرا لوقوع بعض الأخطاء نتيجة وجود أكثر من قاعدة بيانات، كما سيعود الأفراد المحذوفون بشكل عشوائى بداية من شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا بقاعدة البيانات الموحدة، وبناء عليه تم تحديد العديد من المحذوفين عشوائيا.

وطالب المصدر أى مواطن تعرض للحذف من البطاقة التموينية بشكل عشوائى دون وجه حق، بالاتصال بالرقم 19959 للتحقق من سبب الحذف، وفى حالة التأكد عليه التوجه إلى أى مكتب تموينى والتقدم بطلب مجانى لعودة الفرد المحذوف، وبناء عليه يتم بحث الحالة وعودة المواطن المستحق للدعم، موضحا أن الرقم 19959 للاستعلام فقط عن سبب الحذف، أما أى إجراء آخر فيتم من خلال مكتب التموين.