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إبراهيم المعلم: الرواية في عصرها الذهبي الآن

المهندس إبراهيم المعلم
المهندس إبراهيم المعلم
إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 29 يناير 2018 - 3:06 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يناير 2018 - 3:06 ص
قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، إن هناك طفرة في الأجيال الصاعدة في فن كتابة الرواية لم تحدث من قبل، مؤكدًا أن الرواية في عصرها الذهبي الآن من حيث الإقبال والتأليف.

وأضاف «المعلم»، خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد علي خير، أمس الأحد، أن هناك أجيال صاعدة متألقة وأجيال متوسطة، وهناك العديد من الأسماء تحقق أرقام بالنسبة للعالم قليلة لكنها بالنسبة لدار النشر هي غير مسبوقة، لافتًا إلى أن هناك أدباء تُترجم كتبهم إلى ما يقرب وأحيانًا يزيد على 40 لغة، مثل كتب علاء الأسواني، ويوسف زيدان، وبهاء طاهر، ونجيب محفوظ.

وتابع أن الكتب السياسية ليس عليها إقبال كبير، بعكس الكتب التي يضم محتواها أسرار، وهي في الغالب تكون سير ذاتية، مشيرًا إلى كتاب «أسرار المفردات السرية بين العرب وإسرائيل»، للكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي كان الأكثر مبيعًا في 2010، ومذكرات عمرو موسى «كتابيه»، التي تم إصدار 3 طبعات منها في أقل من 6 شهور.

وأكد: «ننشر للقمم والشباب الصغير، ونشرنا بالفعل كتب لمؤلفين لم يسبق لهم النشر من قبل، والفيصل هو الجودة، فليس مهم سن المؤلف أو مركزه الأهم هو جودة النص المُؤلف، ومن وظيفتي كناشر بقدر ما أستطيع أن أساعد في صناعة نجومية الكاتب».

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