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دبلوماسية بريطانية: ندرب جنود أوكرانيين

كييف أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يناير 2018 - 10:24 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يناير 2018 - 10:24 م

كتبت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا، جوديث جوف، إن حوالي 7 آلاف جندي أوكراني قد تلقوا تدريبا على المهارات الدفاعية، على أيدي مدربين بريطانيين، في إطار عمليات دوريات، تضمن التدريب على المهارات العسكرية والدعم اللوجستي.

وغردت «جوف» عبر موقع تواصل اجتماعي «تويتر»، قائلة: «رغم برودة الجو بعض الشيء، إلا أنه من دواع سروري أن التقي بالقوات البريطانية التي تقوم بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على المهارات الدفاعية».

وأضافت «بريطانيا ما برحت ملتزمة بتقديم الدعم لأوكرانيا»، بحسب ما اوردت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.


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