«العربية»: الجيش اليمني يسيطر على 5 قرى جنوب شرق محافظة تعز

تمكنت قوات الشرعية اليمنية بدعم من طيران التحالف العربي، اليوم الإثنين، من تحقيق تقدم كبير على ميليشيات الحوثي، وذلك بالسيطرة على 5 قرى جديدة في محافظة تعز.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن الجيش اليمني، تمكن من تحرير قرى الحود وذي عسق والثدل والعتم والشرف بمديرية الصلو جنوب شرق تعز، لافتة إلى أن الجيش يواصل تقدمه تجاه مدرسة النجاح الواقعة وسط نقيل الصلو، آخر معاقل ميليشيات الحوثي في المديرية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ميداني يمني، اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية لاستكمال تطهير مديرية الصلو، مشيرا إلى أن العشرات من عناصر الميليشيا فرت باتجاه دمنة خدير مخلفةً وراءها عشرات القتلى والجرحى، وأضاف أن قوات الجيش ضبطت عددا من الأسلحة والذخائر، وأسرت 3 من مقاتلي الحوثيين.