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كوريا الشمالية تلغي حفلا ثقافيا مشتركا مع جارتها الجنوبية

سول أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يناير 2018 - 9:05 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يناير 2018 - 9:05 م

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، الاثنين، إن كوريا الشمالية ألغت حفلا ثقافيا مشتركا مع بلادها، كان من المقرر أن يقام في الرابع من شهر فبراير المقبل، في منطقة جبل كومجانج بكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الحفل الثقافي كان سيقام، ضمن فعاليات الاحتفال بإقامة دورة الالعاب الأولمبية الشتوية فى مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوية، المقرر أن تقام في الفترة من 9 إلى 25 فبراير المقبل.

وألقت بيونج يانج باللوم فى ذلك على وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، حيث اتهمتها "بالتحيز" وبالحض على مشاعر عامة "مهينة" إزاءها.

من جانبها، قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إن قرار كوريا الشمالية بإلغاء الحفل من جانب واحد "مؤسف للغاية".


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