وزير الصحة الإماراتي يبحث مع نظيريه السعودي والعماني سبل دعم التعاون

بحث وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، الإثنين، مع نظيريه السعودي الدكتور توفيق الربيعة، والعماني الدكتور أحمد السعيدي، سبل التعاون وبناء شراكة استراتيجية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء - الذي عقد على هامش فعاليات معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2018» في دبي - بحث أهمية تبادل الزيارات والخبرات بمجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لرفع قدرات الكوادر الطبية الوطنية والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية لتطبيق أفضل الممارسات في المجال الصحي.

وأكد العويس، عمق الروابط الوثيقة انطلاقا من حرص القيادة في الإمارات والسعودية وعمان، مشيرا إلى أن استراتيجية الإمارات في مجال استشراف المستقبل وابتكار الحلول المستدامة للرعاية الصحية وعقد شراكات إقليمية ودولية، ترسخ المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.

بدورهم أكد الوزيران السعودي والعماني، أهمية تعزيز العلاقات المشتركة وترسيخ التعاون في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات المتبادلة والحرص على المشاركة في معرض "الصحة العربي" باعتباره منصة عالمية رائدة في حلول الرعاية الصحية المستقبلية ونقطة استقطاب للشركات الطبية العالمية.