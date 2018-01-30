مدير تخطيط «الجايكا»: المدارس اليابانية مستمرة فى مصر

-«أزوما»: مساعدتنا للقاهرة بلغت 6.8 مليار دولار حتى 2016.. وزيارة السيسى لليابان كانت فارقة فى العلاقات

قال مدير التخطيط لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا فى هيئة التعاون الدولى اليابانى «الجايكا»، تارو أزوما، إن زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، إلى اليابان فى ٢٠١٦، كان لها أثر كبير فى الدفع بالمشاريع التنموية اليابانية فى مصر.

وأوضح «أزوما»، خلال لقاء اليوم مع وفد صحفى مصرى، أن هدف «الجايكا» فى هو العمل التنموى وتعزيز التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار فى المجتمع المصرى والذى ينعكس على استقرار الشرق الأوسط.

وأشار «أزوما» إلى أن أوجه تعاون الهيئه اليابانية فى مصر تركز بالأساس على نقاط النمو الشامل والمستدام من خلال تنمية الكهرباء والسياحة والمواصلات والقطاع الخاص، بجانب الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، كذلك تنمية الموارد البشرية».

وكشف «أزوما»، أن حجم المشروعات الكبرى المنفذة فى مصر، جعل منها المتلقى الأكبر للمنح اليابانية فى الشرق، مشيرا إلى أن أبرز مشروعات الجايكا فى مصر هو المتحف المصرى الكبير بقرض قيمته 84 مليار ين يابانى، لافتا إلى أن هناك مشروع للتعاون المشترك فى الترميم التابع للمتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن ما حدث للمنطقة فى الربيع العربى أثر على خطة افتتاح المتحف المصرى الكبير فى القاهرة. وذكر «أزوما» أن إجمالى قروض المساعدات الانمائية اليابانية لمصر بلغت 6.8 مليار دولار أمريكى حتى عام 2016.

مضيفا أن طوكيو اتفقت مع مصر على تطوير الموارد البشرية والتعليم بعد زيارة الرئيس السيسى أخيرا لليابان، وتم توقيع اتفاقية الشراكة لمبادرة تحسين مستوى التعليم من خلال تحسين جودة التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالى ثم تأهيل الخريجين للحصول على منح للدراسة فى طوكيو.

وحول تعثر مشروع المدارس اليابانية فى مصر قال «أزوما»، إن المشروع يتم فى إطار التعاون الثنائى وادخال نظام التعليم اليابانى «التوكاتسو» فى 12 مدرسة وستستمر الحكومة فى مدارس أخرى، ومؤكدا أنه ليس هناك طرح لتغيير مسار المشروع.

وحول مدى التزام مصر بجدية سداد القروض المتفق عليها مع اليابان قال أزوما إنه لا يوجد تأخير فى عملية التسديد.