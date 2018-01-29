«المعلم»: ارتفاع حجم النشر والتوزيع بشكل غير مسبوق آخر 10 سنوات

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، إن الـ10 سنوات الأخيرة، شهدت ارتفاع في حجم النشر والتوزيع وقراءة الكتب بمعدلات ليس لها سابقة في الخمسين عامًا الماضية.



وأضاف «المعلم»، خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد علي خير، أمس الأحد، أن هذه المعدلات بلغت ذروتها في 2010، والإقبال على الشراء كان متزايدًا من فئة الشباب؛ لما شاهده هذا التوقيت لبداية انفجارات فكرية وأدبية، موضحًا أن تحسن المستوى الاقتصادي للطبقة المتوسطة يساهم بشكل كبير تحسن صناعة النشر والإنتاج الفني بشكل عام، نظرًا أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر ميلًا للقراءة والذهاب للسينما.



وتابع أن هناك أمل للأجيال القادمة بتعويض نقص التعليم الحكومي بالانفتاح على العالم من خلال وسائل الإنترنت، التي قد تعلمهم أحيانًا أشياء سلبية، وأكثر منها إيجابية، مستطردًا أن الإنترنت سهل وسائل التعليم وغير من شكل المكتبة.