مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخر أمس الأحد في إطلاق نار على محطة لغسيل السيارات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.



ووفقا لصحيفة بيتسبورج بوست جازيت، لم يعرف المسؤولون الدافع من حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة رجال وامرأتين خارج مدينة ميلكروفت التي تبعد 88 كيلومترا جنوب شرق بيتسبورج.



وذكت قناة «دبليو بي إكس آي» المحلية أن الحادث كان نتيجة لشجار عائلي.



وتم الإعلان عن مقتل أربعة من الضحايا في موقع الحادث في حين توفي الخامس في المستشفى متأثرا بجراحه. ولم يحدد المسؤولون حتى الآن مرتكب الحادث الذي ربما يكون من بين الضحايا بحسب تقارير.