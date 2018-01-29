الإثنين 29 يناير 2018 10:35 ص القاهرة القاهرة 16.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟
النتـائـج تصويت

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

موقع الحادث
موقع الحادث
لوس أنجلوس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 29 يناير 2018 - 12:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يناير 2018 - 12:34 ص
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخر أمس الأحد في إطلاق نار على محطة لغسيل السيارات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ووفقا لصحيفة بيتسبورج بوست جازيت، لم يعرف المسؤولون الدافع من حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة رجال وامرأتين خارج مدينة ميلكروفت التي تبعد 88 كيلومترا جنوب شرق بيتسبورج.

وذكت قناة «دبليو بي إكس آي» المحلية أن الحادث كان نتيجة لشجار عائلي.

وتم الإعلان عن مقتل أربعة من الضحايا في موقع الحادث في حين توفي الخامس في المستشفى متأثرا بجراحه. ولم يحدد المسؤولون حتى الآن مرتكب الحادث الذي ربما يكون من بين الضحايا بحسب تقارير.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك