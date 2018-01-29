طلعت يوسف يشيد بتطور أداء لاعبي سموحة 

قال طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إن الفريق خاض مباراة شيقة وممتعة أمام نظيره وادى دجلة ، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.



وأوضح يوسف عقب نهاية المباراة أن الفريق قدم مستويات متميزة وتطور الأداء في الشوط الثاني وتحسن في المجمل بشكل كبير.



واعترف بوجود أخطاء في صفوف فريقه ، ومنها الهدف الذى سكن شباك محمد أبو جبل حارس سموحة والذى وصفه بأنه جاء من خطأ ساذج.



وأشار إلى أن المنافسة خلال الموسم الحالي شرسة للغاية في ظل تقارب المستويات ، حيث أطلق علي الدور الثانى للمسابقة بدور صراع النقطة.



في سياق متصل ، احتفل لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بزميلهم حارس المرمى محمد أبو جبل في أعقاب فوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.