برلماني روسي: «ترامب» أسوأ من «أوباما» ولا إشارات إيجابية من واشنطن

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قال البرلماني الروسي اليكسي بوشكوف، إن الحكومة الأمريكية الحالية تكن مشاعر معادية للروس وليست أفضل من سابقتها.

وذكرت صحيفة موسكو «تايمز» الروسية، اليوم الإثنين، أن القلق هيمن على موسكو في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لنشر قائمة رجال الأعمال الروس البارزين الذين لهم صلات بالرئاسة الروسية ومن المتوقع نشرها خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويقول المحللون: إن الأفراد في القائمة الجديدة قد يتعرضون لجزاءات جديدة.

وتابع السيناتور بوشكوف: «لأنه لا يرى الخلافات في السياسية بين إدارتي دونالد ترامب وباراك أوباما»، مضيفا أن إدارة ترامب كانت «أسوأ» من أوباما في بعض المجالات.

وفي الصيف الماضي، وصف «بوشكوف» «ترامب» بـ«رهينة الكونجرس» عندما وقع الرئيس الأمريكي مشروع قانون عقوبات ضد روسيا بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية.