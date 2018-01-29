فرنسا تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

أدانت فرنسا اليوم الاثنين، الهجوم على بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في منطقة "باراكا" باقليم جنوب كيفو شرق البلاد مما أسفر عن مقتل جندي باكستاني من القبعات الزرقاء وإصابة أخر.

واعربت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تعازيها لأسرة الجندي القتيل و للسلطات الباكستانية وكذلك للأمم المتحدة، متمنية الشفاء العاجل للعسكري المصاب.

ودعت باريس السلطات الكونغولية إلى الكشف عن ملابسات هذا الهجوم وإلى إحالة منفذيه أمام القضاء، مجددة دعمها الكامل لجهود القوة الأممية لإحلال الاستقرار في هذا البلد.

يشار إلى أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية تعمل منذ 1999 وتعد أكبر بعثة للمنظمة الأممية في العالم بميزانيتها.

وتعاني الكونغو الديمقراطية من الفقر بالرغم من امتلاكها موارد معدنية كبيرة، وتشهد أزمات سياسية وعرقية، كما أن الجزء الأكبر من شرق البلاد يشهد نزاعا بين جماعات مسلحة على فرض النفوذ والاستفادة من الموارد.