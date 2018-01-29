مقتل 6 وإصابة وخطف آخرين في أعمال عنف شمال نيجيريا

ذكرت الشرطة النيجيرية، يوم الأحد، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا خلال أعمال العنف التي وقعت في شمال نيجيريا خلال الأيام الأخيرة.



ففي ولاية أداماوا شمالي البلاد، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بينما تم اختطاف ثلاثة آخرون من قريتهم من قبل مقاتلين يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام المسلحة مساء الجمعة، وفقا لما ذكره عثمان أبو بكر، المتحدث باسم الشرطة المحلية.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن جماعة بوكو حرام شنت هجمات مماثلة في الماضي، تضمنت المنطقة التي تعرضت للهجوم.



وفي أعمال عنف مماثلة، ذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا يوم الخميس عندما تعرض قرويون لهجوم من قبل رجال يشتبه في أنهم من رعاة الماشية في جيبو - باسا بولاية بلاتو الوسطى. وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية تيوبيف تيرنا إن ثمانية آخرين أصيبوا خلال الهجوم.



وينحى باللائمة على رعاة الماشية في الهجمات على القرويين بمنطقة جيبو - باسا خلال الشهور الأخيرة، حيث ينمو التوتر بسبب محدودية فرص الوصول إلى الأراضي الخصبة والمياه.