قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية؛ وعليه فإنه على كل مواطن أن يلبي نداء الوطن ويشارك في العملية الانتخابية.

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية» مع معتز عبد الفتاح ولبنى عسل، عبر فضائية «أون لايف»، مساء الاثنين، أن «المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين»، حسب قوله.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "المشاركة في حد ذاتها مصلحة، وندعو لها بصرف النظر عن الموقف الانتخابي، وفي كل مناسبة انتخابية تدعو الإفتاء جميع أبناء الوطن للمشاركة في الهّم الوطني"، حسب تعبيره.

وتابع: «الانتخابات عنوان لارتفاع مؤشر الوطنية بهذا البلد، المشاركة شيء ضروري»، موضحًا أن فتوى ضرورة المشاركة صدرت عام 2000 حينما كان مفتي الجمهورية الدكتور نصر فريد واصل، وقام الدكتور شوقي علام بشرحها والزيادة عليها».

أشار إلى أن «عدم مشاركة المواطن في الانتخابات سلبية سياسية وتخاذل عن أداء الواجب الوطني والواجب الشرعي، ومهمة دار الإفتاء إصدار الفتوى، وستتولى بقية أركان المؤسسة الدينية كل في تخصصه دعم المشاركة في الانتخابات».