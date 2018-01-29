الرئيس الأمريكي: أحظى بقاعدة شعبية عريضة في بريطانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحظى بقاعدة شعبية عريضة في بريطانيا، وبأنه يصله الكثير من رسائل المعجبين البريطانيين.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في (المنتدى الاقتصادي العالمي) بمدينة دافوس بسويسرا، وأوردتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، "أن البريطانيين يحبون حسي الأمني، ويحبون ما أقول في مختلف الأمور، نحن نحصل على دعم هائل من الشعب البريطاني".

وردا على تساؤلات حول منعه من القيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا، قال: «حسنا، هذه مشكلتهم، بإمكاني البقاء في وطني بكل سرور».

وأوضحت (الإندبندنت) أن هذا التصريح، جاء بعد أن قال ترامب إنه قد يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا، في شهر أكتوبر من العام الجاري، بناء على دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، له مرتين.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب قد أدلى بهذا التصريح "الجريء" على الرغم من وجود مطالبات بالتظاهر ضده، إذا ما قبل دعوة ماي للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا .

وأشارت إلى أن بريطانيا تتأهب لتنظيم "أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا في شوارع لندن" ضد زيارة ترامب للبلاد.