حملة الرئيس السيسي: عازمون علي تقديم صورة تليق بالوطن وبطالب الترشح

-أبو شقة: هناك التزام كامل بأن كل ما يصدر عن الحملة يعبر عن الرأي الشخصي ولا يعبر عن الرأي الرسمي للدولة.. حصلنا على 915 ألف طلب تأييد من المواطنين حتى اليوم

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تلقت 915 ألف نموذج تأييد من المواطنين على مستوى الجمهورية حتى اليوم، مؤكدة أنها تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 173 ألف نموذج تأييد فقط، إضافة إلى 549 نموذج تزكية صادر عن أعضاء مجلس النواب يمثلون أطيافا سياسية مختلفة ولا يميلون إلى طيف سياسي واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة والمنعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، اليوم، والذي تحدث فيه الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة الممثل القانوني للرئيس السيسي في الحملة الانتخابية والمتحدث الرسمي باسمها، بحضور السفير محمود كارم المنسق العام للحملة الانتخابية وعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب.

وأعلن الدكتور محمد بهاء أبو شقة أن الحملة تقدمت بأوراق ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية مدعومة بشرطي الترشح وهما نماذج التأييد من المواطنين ونماذج التزكية من أعضاء مجلس النواب.

واستعرض أبو شقة الآليات التي حددها القانون لتحرير نماذج التأييد وكيفية وصولها إلى الحملة، مؤكدا أن النماذج وصلت للحملة من مختلف محافظات مصر عبر 3 طرق وهي قيام المواطنين بتسليم النماذج مباشرة إلى مقر الحملة، والطريقة الثانية قيام أحد المواطنين بتجميع نماذج التأييد من عائلته ومعارفه، والطريقة الثالثة عبر الأحزاب التي أعلنت دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي والحملات الشعبية التي دعته للترشح للرئاسة لفترة ثانية.

وأكد أبو شقة أن الحملة لم تقدم جميع نماذج التأييد التي تلقتها تخفيفا على الهيئة الوطنية للانتخابات حتى لا تمتد عمليات فحص نماذج التأييد في الهيئة لأيام طويلة.

وقال أبوشقه، خلال المؤتمر الصحفي إن الحملة تقوم حاليا باستكمال الهيكل التنظيمي القائم علي لجان متعددة.