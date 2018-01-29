إبراهيم المعلم: هؤلاء من تمنيت نشر أعمالهم

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، إنه كان يتمنى أن تنشر دار «الشروق» أعمالا للأديب السوداني الراحل الطيب صالح، والأديب الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد، والأديب السعودي الراحل عبد الرحمن المنيف.



وأضاف «المعلم»، خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد علي خير، أمس الأحد، أن الشروق طبعت حتى الآن ما يزيد على 11 ألف كتابًا، من 70 حتى 90 مليون نسخة، مؤكدًا أن عدد النسخ الأكبر تعود لكتب الأطفال.



وذكر أن مكتبات الخليج كانت تستورد الكتب من مصر، من ثم انقطعت عن الأمر، متابعًا: «تساءلت في هذا الشأن وسألت أحد الأمراء العرب وقال لي إن شراء الكُتاب أرخص وأفعل من شراء الكتب».