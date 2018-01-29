«أبو شقة» يتوجه بالشكر لكل من حرر نموذج تأييد لـ«السيسي»

قال محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إنه تم جمع نماذج التأييد لترشح «السيسي» للانتخابات من خلال الأحزاب والحركات السياسية والشعبية التي أعلنت دعمها له، خلال الفترة الماضية.

وأوضح «أبو شقة»، في مؤتمر صحفي عقده لتوضيح خطة عمل الحملة خلال الفترة المقبلة، مساء الاثنين، أن «كل هذه الحركات والأحزاب قامت بتسليم النماذج التي قامت بتجميعها للمقر الرئيسي للحملة بالقاهرة».

وأضاف أنه «بعد أن تسلمنا هذه النماذج قام فريق العمل القانوني بالحملة بتدقيقها ومراجعتها؛ للتأكد من توافر كافة الشروط اللازمة لصحتها»، مشيرًا إلى أن عملية تدقيق هذه النماذج ومعقدة وليست سهلة.

وتابع: «خلال عملية فحص النماذج كانت هناك العديد من الوقائع اللافتة للنظر، كان أبرزها هو إقبال عدد كبير من كبار السن على تحرير نماذج التأييد للسيسي».

وأشار إلى تحرير سيدة تبلغ من العمر 100 عام من محافظة مرسى مطروح توكيلًا لـ«السيسي»، متوجهًا بالشكر نيابة عن «السيسي» لكل من قام بتحرير نموذج تأييد له.