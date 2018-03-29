قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية «القائم بأعمال المحافظ»، إن العملية الانتخابية في المحافظة أُجريت دون معوقات، معقبًا: «كل المواطنين شرفونا».

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أن المواطنين شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تدفق أهالي المحافظة على صناديق الاقتراع ازداد في اليوم الأخير للعملية الانتخابية رغم الحالة الجوية السيئة.

وأوضح أن المشهد الانتخابي بالمحافظة كان عرسًا، مؤكدًا أن نسبة التصويت جيدة على مستوى جميع مراكز المحافظة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.