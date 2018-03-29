بن عرفة يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أكد حاتم بن عرفة، لاعب نادي باريس سان جيرمان رحيله عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وكتب بن عرفة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قريباً ستنتهي مغامرتي مع باريس، على الرغم من الأوقات العصيبة، لكني سعيد بإرتداء هذا الشعار، لدي ذكرى مع زملائي في الفريق، سأظل دوماً مُحب لهذا النادي" .

يُذكر أن المهاجم الفرنسي، حاتم بن عرفة البالغ من العمر 31 عاماً كان قد إنضم لنادي باريس سان جيرمان في موسم 2015/2016 قادماً من نادي نيس، إلا أنه لم يُشارك سوى في عدة مباريات قليلة، في ظل تواجد إدينسون كافاني الموسم الماضي، وكيليان مبابي في الموسم الحالي.