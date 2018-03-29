عماد الدين أديب: إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات فاجأ أعداء 30 يونيو

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الإقبال على الانتخابات في الدول الديمقراطية يعد مؤشرًا لاهتمام الشعب بالحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى وعي الشعب المصري بالتحديات والمخاطر التي تواجه بلاده.

وأضح «أديب»، في لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي نشأت الديهي، مساء الخميس، أن إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية فاجأ أعداء ثورة 30 يونيو، موضحًا أنهم توقعوا أن يقل عدد الناخبين عن 15 مليون ناخبًا؛ لادعاء نقص الشرعية لثورة 30 يونيو وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.