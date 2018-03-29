مونانا الجابوني يحدد ملعب مباراته أمام المصري بالكونفيدرالية

تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خطاباً رسمياً من ادارة نادي مونانا الجابوني تخطره من خلاله باختيار ملعب أوچيستين مونيدان بالعاصمة الجابونية ليبرفيل لاستضافة مباراته أمام المصري في ذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرؤر إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق السادس من أبريل المقبل في تمام الثالثة عصراً بتوقيت ليبرفيل، الرابعة بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن ملعب أوچيستين مونيدان يتسع لنحو سبعة ألاف متفرج ، فيما يتسع ملعب الصداقة والذي استضاف مباراة مونانا والأهلي في مباراة اياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في السابع عشر من مارس الجاري لنحو أربعين ألف متفرج.