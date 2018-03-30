قال «حامد»، أحد المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة والناخب الذي أدلى بصوته زحفًا في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، إنه سعيدًا لكونه فعل شيئًا لبلده، من خلال مشاركته في العملية الانتخابية.

وأضاف «حامد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أنه يعمل في صيانة الدراجات النارية.

وتابع أنه يقطن بمنطقة القنطرة شرق بالقرب من رئيس مجلس المدينة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى مشاركة الشعب المصري في انتخابات الرئاسة حتى تكون مصر في أمان.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 إبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.