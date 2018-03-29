أعلنت اللجنة العامة رقم 18 دائرة قسم شرطة الشيخ زايد نتيجة فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



وقال رئيس اللجنة المستشار محمد الفقي، إن عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 19837ناخبًا، من بين 61758 إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات باللجنة.



وجاء عدد الأصوات الصحيحة 17404 صوتًا فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2433 صوتًا.



وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 16835 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 569 صوتًا من إجمالي عدد الناخبين.