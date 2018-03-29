تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، صباح اليوم الخميس، فقد انحسرت حدة العواصف الترابية التي سيطرت على جميع مدن وقرى المحافظة أمس الأربعاء بشكل ملحوظ، وسطعت الشمس منذ الصباح الباكر، وبدأت الحياة تعود لطبيعتها بجميع مدن وقرى سوهاج.

وكان الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قرر تعليق الدراسة الخميس، بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفني والأزهري للطلاب والمعلمين، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وهبوب العواصف الترابية على كافة أنحاء المحافظة؛ ما تسبب انقطاع التيار الكهربائي بعدد كبير من قرى المحافظة ما قرر إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي والفربي، وكذلك طريق «سوهاج-البحر الأحمر»، وعلقت أيضا جامعة سوهاج الدراسة خوفا على طلابها من العواصف الترابية، وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات وهيئة الإسعاف ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.