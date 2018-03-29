ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن المغنية الأمريكية الشهيرة، جينيفر لوبيز، وحبيبها نجم البيسبول المعروف، أليكس رودريجيز، قد اشتريا أول منزل سيجمعهما سويا، بقيمة 15.3 مليون دولار.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، بأن الحبيبين اللذين احتفلا مؤخراً بمرور عام كامل على بداية علاقتهما، أعدا المبلغ المالي الكبير لشراء شقة سكنية في شارع بارك أفينيو بنيويورك، حيث تتميز الشقة السكنية بإطلالة رائعة على متنزه سنترال بارك.

وذكر الموقع الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أن جينيفر، 48 عاما، وأليكس، 42 عاما، كانا قد أتما في الشهر الماضي صفقة شراء المنزل الجديد الذي يضم 3 غرف نوم.

وسيتيح المسكن الجديد لجينيفر وحبيبها فرصة الاستمتاع بوقت ممتع في حمام سباحة داخلي تبلغ مساحته 75 قدما، يقع بالمبنى السكني الذي توجد به شقتهما الجديدة.

يذكر أن جينيفر لديها ابن وابنة توأم، 10 سنوات، من زوجها السابق المغني الأمريكي الشهير مارك أنتوني، 49 عاما، الذي انفصلت عنه في يونيو من عام 2014، بعد زواج دام لمدة 10 سنوات.