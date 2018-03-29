مسؤول ليبي: اختطاف عميد بلدية طرابلس

أفاد مسؤول ليبي باختطاف عميد بلدية طرابلس من منزله صباح اليوم الخميس، من جهة مجهولة.

وقال مصدر مطلع من مجلس بلدية طرابلس لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن مسلحين مجهولين قاموا في الساعات الأولى من صباح اليوم باقتحام منزل «عبدالرؤوف بيت المال» في منطقة خلّة الفرجان في الطرف الجنوبي الشرقي من العاصمة طرابلس، وقاموا بالاعتداء على أبنائه بالضرب، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح؛ ليقوموا لاحقَا باقتياد العميد عنوةً إلى جهة غير معلومة.

وعلى إثر ذلك، قامت البلدية صباح اليوم بتعليق عملها إلى أجل غير مسمى احتجاجًا على عملية الاختطاف، مطالبةً المجلس الرئاسي والجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عن «بيت المال».