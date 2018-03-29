نتائج لجان بني سويف: 727 ألف صوت للسيسي مقابل 26 ألف لموسى

أظهرت نتائج المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في محافظة بني سويف، والتي أعلنتها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة برئاسة المستشار جمال موسى رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، عن تصويت 814 ألف و135 ناخبًا، من إجمالي مليون و740 ألف و106 ناخبين، بنسبة حضور 46.78% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 727 ألف و895 صوتًا، مقابل 26 ألف و681 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وفي الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بني سويف، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 170 الف و94 ناخبا، حضر منهم 79 الف و369 ناخبا، الصحيح 69 الف و354 صوتا، والباطل، 10 ألف و15 صوتا، وحصل السيسي على 66 ألف و269 صوتا، وموسى على 3 آلاف و85 صوتا.



وفي الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة مركز بني سويف، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 224 الف و594 ناخبا، حضر منهم 110 ألف و617 ناخبا، الصحيح 102 ألف و329 صوتا، والباطل، 8 آلاف و288 صوتا، وحصل السيسي على 98 ألف و627 صوتا، وموسى على 3 آلاف و702 صوتا.



وفي قسم شرق النيل بني سويف الجديدة ببني سويف، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 7 الاف و757 ناخبا، حضر منهم 3 آلاف و181 ناخبا، الصحيح 2713، والباطل، 468 صوتا، وحصل السيسي على 2556 صوتا، وموسى على 157 صوتا.



وفي مركز الواسطى، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 270 الف و503 ناخبا، حضر منهم 128 الف و641 ناخبا، الصحيح 120 ألف و146 صوتا، والباطل 8495 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 115 الف و395 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 4751 صوتا.



وفي مركز ناصر، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 208 ألف و582 ناخبا، حضر منهم 96 ألف و121 ناخبا، الصحيح 89 ألف و648، والباطل 6473 صوتا، وحصل السيسي على 86 ألف و404 صوتا، وموسى على 3244 صوتا.



وفي مركز إهناسيا، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 211 ألف و575 ناخبا، حضر منهم 104 ألف و573 ناخبا، الصحيح 98 الف و127، والباطل 6446 صوتا، وحصل السيسي على 94 ألف و868 صوتا، وموسى على 3241 صوتا.



وفي مركز ببا، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 247 ألف و259 ناخبا، حضر منهم 107 ألف و437 ناخبا، الصحيح 100 ألف و206، والباطل 7567 صوتا، وحصل السيسي على 96 ألف و588 صوتا، وموسى على 3618 صوتا.



وفي مركز سمسطا، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 150 ألف و763 ناخبا، حضر منهم 68 ألف و921 ناخبا، الصحيح 64 ألف و114، والباطل 4807 صوتا، وحصل السيسي على 61 الف و685 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 2429 صوتا.



وفي مركز الفشن، إجمالي عدد المقيدون بالجداول الانتخابية 248 ألف و979 ناخبا، حضر منهم 114 ألف و939 ناخبا، الصحيح 108 ألف و939، والباطل 6000 صوتا، وحصل السيسي على 105 ألف و458 صوتا، وموسى على 2481 صوتا.