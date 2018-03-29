مدرب وست بروميتش سافر إلى سويسرا لمتابعة علي جبر

كشف تقارير صحفية إنجليزية عن السبب وراء عدم منح آلان بارديو المدير الفني لفريق وست بروميتش الإنجليزي، علي جبر الفرصة للمشاركة مع الفريق في الدوري الإنجليزي بسبب الاقتراب من الهبوط.

وذكرت صحيفة برمنجهام لايف أن المدرب تردد في منح علي جبر أي فرصة للمشاركة في الدوري الإنجليزي بسبب دوامة الهبوط والخسائر المتكررة التي يُعاني منها الفريق.

ويحتل وست بروميتش المركز الأخير على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

وكشفت الصحيفة أن بارديو قام بزيارة إلى سويسرا، حيث تابع مباراة المنتخب المصري أمام اليونان والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد وشهدت مشاركة كاملة من جانب علي جبر.

وذكر التقرير أن زيارة بارديو لسويسرا أكدت له أن اللاعب الذي خاض 20 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

وينص العقد المُبرم بين الزمالك وبين وست بروميتش الإنجليزي على أن يقوم النادي بدفع 1.1 مليون استرليني لنادي الزمالك من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

وكان وكيل أعمال جبر قد قال في تصريحات سابقة أن موكله يُصر على مواصلة رحلة الاحتراف في أوروبا حتى لو لم يُفعل وست بروميتش بند الشراء.

وانتقل الدولي المصري علي جبر إلى صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة، لكنه لم يُشارك في أي مباراة مع الفريق الأول، مكتفيا بمباراة واحدة مع الرديف.