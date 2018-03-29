قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن فيلم العار، الذي أنتج عام 1982، من أعظم الأفلام العالمية، معقبًا: «نحن أمام فيلم نستطيع أن نقول إنه الأكمل الخالد، وهو عمل عبقري وعالمي».

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الخميس، أن الفيلم يعرض المشاكل الأساسية المصرية المتعلقة بالشرف والكيف، مشيرا إلى عرضها بعبقرية المخرج علي عبد الخالق، الذي لا بد أن يتم تكريمه دائما على هذا العمل.

وتابع أن «العار» لم يأخذ حقه، موضحًا أن مشاهده أو قصته لا تحمل أي أثر من أي نوع متعلق بفيلم أجنبي، لا من حيث الاقتباس أو حتى التأثر، مؤكدًا أن حكايته مصرية صميمة تمامًا، صافية كالحليب المصري، حسب تعبيره.

وأوضح أن أجر الفنان الراحل نور الشريف في هذا الفيلم كان 12 ألف جنيه، رغم أنه مُخلّد، إضافة إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم كاملة كانت 120 ألف جنيه، حسبما ذكر له علي عبد الخالق، وفق قوله.

واستطرد أن نجاح العمل الفني ليس بالأرقام ولا بالتكلفة، لكنه يعتمد على الصدق والإخلاص، مؤكدًا أن هذا الفليم لم يكن ينجح إلا بمحبة القائمين عليه لقصته.

ولفت إلى أهمية الفن وعظمته وخلوده، مؤكدًا أن فيلم العار علامة أساسية ورئيسية في مصر، إضافة إلى اعتقاده بتحول هذا العمل السينمائي إلى قصة شعبية وليست سينمائية فقط.