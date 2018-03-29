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«التعليم»: فتح باب التقدم لأعضاء الكنترولات في امتحانات الدبلومات الفنية

طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتبت- نيفين أشرف
نشر فى : الخميس 29 مارس 2018 - 3:20 م | آخر تحديث : الخميس 29 مارس 2018 - 3:20 م

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، إنه تم فتح باب التقدم من اليوم لمدة أسبوع من 29 مارس إلى 5 أبريل 2018؛ لتجديد دماء عضوية لجان الكنترولات والإدارة للتعليم الفني للجدد بحد أقصى بنسبة 25% لكل فئة من العدد الكلي لها في العام الماضي.

وأضاف «الجيوشي»، أنه سيتم استبعاد الأقدم فالأحدث وفق التالي «العضو حد أقصى 5 سنوات، ووكيل الحجرة حد أقصى 7 سنوات، ورئيس الحجرة حد أقصى 9 سنوات»، والتقديم مباشرة لرئيس كل لجنة لمن يرغب من كل المحافظات في نطاق كل لجنة.

وأوضح أن الأعداد المقبولة ستوزع حسب نسبة أعداد الطلاب في كل محافظة من محافظات اللجنة لكل طلابها، ويفتح الباب لتقدم من تم استبعادهم من قبل ممن شغلوا وكلاء ورؤساء الحجرات سابقًا وتقل فترة عملهم في اللجان عن وكلاء ورؤساء الحجرات الحاليين ما لم يتم شغل الأماكن الشاغرة من الأعضاء الأكفاء الذين يتم تصعيدهم.


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