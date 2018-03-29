المغرب تعلن إجهاض مخطط إرهابي خطير يستهدف زعزعة أمن المملكة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لتنظيم «داعش».

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم نشرته وسائل إعلام محلية، أن: «المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إجهاض مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، من خلال تفكيك خلية إرهابية، اليوم الخميس، تنشط بمدينتي واد زم وطنجة، مكونة من ثمانية عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاما، متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ"داعش"».

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم «داعش».