إيطاليا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد اعتقال شخصين يشتبه في انتمائهما لداعش

شددت قوات الأمن الإيطالية إجراءاتها الأمنية في وقت متأخر من ليل الأربعاء/الخميس، في أعقاب القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" خلال 48 ساعة.



وكانت الشرطة اعتقلت أمس الأول الثلاثاء شخصا يشتبه في قيامه بحث المهاجرين الصغار على الجهاد في مدينة فودجا جنوبي البلاد، كما تم اعتقال شخص آخر يشتبه في كونه إرهابي من "الذئاب المنفردة" في مدينة تورينو أمس الأربعاء.



وردًا على ذلك، ترأس وزير الداخلية ماركو مينيتي اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الإيطالية روما طلب فيه من الشرطة تشديد الإجراءات الأمنية في النقاط السياحية الساخنة وغيرها من المواقع المزدحمة.



وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أنه "سيتم نشر كافة قوات الشرطة وشبكة الأجهزة الاستخباراتية دون توقف على جبهة مكافحة الإرهاب".



وفي وقت سابق أمس، قال مينيتي، لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إن إيطاليا تواجه "تهديدا إرهابيا كبيرا".