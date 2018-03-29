محاولة دهس جنود بالقرب من ثكنة عسكرية في فرنسا

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• لا أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادثحاول رجل دهس عسكريين بسيارته في فرنسا، أثناء ممارستهم رياضة الجري، دون وقوع إصابات، وهروب منفذ الحادث.
وقع الحادث بالقرب من ثكنة عسكرية بعد أيام فقط من الهجوم الإرهابى فى جنوب فرنسا بحسب وكالة سبوتنك الروسية.
#BREAKING: Driver tries to drive vehicle into a group of French soldiers in #Varces: None hurt, manhunt underway pic.twitter.com/w0HKAwZVPI
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 29 March 2018
#BREAKING: Driver tries to drive vehicle into a group of French soldiers in #Varces: None hurt, manhunt underway pic.twitter.com/w0HKAwZVPI