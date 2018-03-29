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محاولة دهس جنود بالقرب من ثكنة عسكرية في فرنسا


نشر فى : الخميس 29 مارس 2018 - 10:28 ص | آخر تحديث : الخميس 29 مارس 2018 - 10:33 ص

• لا أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الحادث
حاول رجل دهس عسكريين بسيارته في فرنسا، أثناء ممارستهم رياضة الجري، دون وقوع إصابات، وهروب منفذ الحادث.

وقع الحادث بالقرب من ثكنة عسكرية بعد أيام فقط من الهجوم الإرهابى فى جنوب فرنسا بحسب وكالة سبوتنك الروسية.

 


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