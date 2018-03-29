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«البنا» يفتتح «صناع الثروة الحيوانية» بتهنئة المصريين لنجاح التجربة الديمقراطية

عبد المنعم البنا وزير الزراعة
عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب - السيد علاء:
نشر فى : الخميس 29 مارس 2018 - 12:17 م | آخر تحديث : الخميس 29 مارس 2018 - 12:17 م

استهل الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمته في الملتقى المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، بتهنئة الحضور بنجاح التجربة الديمقراطية المصرية في الانتخابات الرئاسية.

وتوجه «البنا» بالشكر والتقدير إلى كل من شارك بشكل إيجابي في الانتخابات، وإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتصدير صورة مشرفة لها أمام العالم، موجها التحية أيضاً إلى رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المخلصين، وقضاة مصر الشرفاء، لما تحملوه من مشاق خلال العملية الانتخابية.

ويشارك في الملتقي عدد من مربي الثروة الحيوانية بمختلف محافظات مصر، فضلاً عن عدد من المتخصصين والخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه تنمية هذا القطاع وسبل النهوض به.

وقال وزير الزراعة -خلال كلمته في المؤتمر- إن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية في مصر لن يتأتي إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد اخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان، من جهة ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين من جهة اخري، لافتاً إلى أن هناك تحديات رعائية ومناخية وبيئية تواجه الثروة الحيوانية في مصر، مما يتطلب العمل على انتخاب سلالات مقاومة لتلك التحديات، مع توفير كافة الظروف الرعائية والغذائية والصحية المناسبة والملائمة.


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