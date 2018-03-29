إغلاق جزئي للطريق الدائري لمدة 6 ساعات لتركيب لوحات إرشادية

تغلق الإدارة العامة للمرور الطريق الدائري لمدة 6 ساعات، بسبب أعمال تركيب لوحات إرشادية ، أعلى الدائري في الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزارعي، مما يستلزم غلق جزئي للطريق لمدة، واستقطاع الحارة اليسرى من الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور إن الإغلاق سيبدأ من الساعة 1 صباح الجمعة حتى الساعة 7 صباحًا، من ذات اليوم، على أن تنفذ تلك الأعمال عن طريق شركة السعداء.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من "إضاءة- مخاريط- طواحين ضوئية- فواصل حركة -علامات إرشادية وتحذيرية لإرشاد السائقين"، ومنع وقوع أى حالات من الزحام المروري والحوادث بالطريق أثناء فترة الأعمال.