قال الرائد أحمد نور الدين، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه يتم التنسيق بصفة دورية مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات بالعواصف المحملة بالرمال والأتربة، التي تؤثر على الطرق ومستوى الرؤية لقائدي السيارات.

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أنه تم توزيع الخدمات واتخاذ الترتيبات اللازمة والتنسيق مع كافة إدارات مرور الجمهورية، مؤكدًا على قائدي المركبات بضرورة القيادة الآمنة واتخاذ الحذر واتباع إرشادات رجل المرور المتواجد ميدانيًا باتباع المسارات وعدم اتخاذ أية طرق بديلة لعدم تعرض المواطن للخطر.

وشدد في حالة وجود عاصفة ترابية أو شبورة مائية تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، على ضرورة السير بأقل سرعة ممكنة ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات بواقع 4 متر لكل 10 كيلو متر سرعة، وعدم الضغط على الفرامل بصورة مفاجئة أو الانحراف السريع وعدم تجاوز السيارات بسرعة.

وأشار إلى اتخاذ تدابير مبكرة قبل تعرض البلاد للعاصفة منذ ظهر أمس الأربعاء، ما أدى إلى تفادي تأثيرات كبيرة على حركة المرور ووقوع حوادث مرورية، موضحًا أن إغلاق الطرق بالمحافظات أمس، كان العدد الأكبر منها في الوادي الجديد وأسيوط ثم سوهاج وقنا والمنيا وبني سويف وجنوب سيناء ثم أسوان، منوهًا إلى أن جميع الطرق تشهد رؤية جيدة الآن واستقرارًا في الحالة الجوية، عدا الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي في نطاق محافظة أسوان.

وذكر أنه لا يتم غلق الطرق إلا بعد تأثير الطقس على الحركة المرورية وانخفاض مستوى الرؤية عن 50 مترًا، بينما تسبق هذا الإجراء بعض الترتيبات بتجميع السيارات خلف سيارات إدارة المرور عند انخفاض الرؤية إلى 100 متر، فضلًا عن الانتشار على مداخل الطرق السريعة والمدن ومخارجها، للتوعية ببعض التدابير الأخرى.