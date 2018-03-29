ضبط مسجل خطر لإيقافه قطار الصعيد بمحطة بني سويف

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط من ضبط مسجل خطر أوقف قطار الصعيد عقب جذبه بلف الطوارىء أثناء تحرك القطار بمحطة بني سويف.

تلقي اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل، إخطارًا من الخدمات الأمنية بمحطة بني سويف بضبطهم مسجل خطر سبق اتهامه في 9 قضايا أثناء استقلاله قطار (القاهرة/ أسوان) لقيامه بجذب بلف الطوارئ بالمحطة، وأثناء الضبط أخرج المتهم شفرة موس كانت بحوزته وأحدث إصابة نفسه وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأمر مدير شرطة النقل بتحرر المحضر وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.