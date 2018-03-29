إغلاق جزئي لطريق إسكندرية الصحراوي بـ«مرغم» لـ12 ساعة للإصلاحات

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية، غلق طريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوى جزئيا بمنطقة مرغم لأعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى العامرية.

وقال مصدر أمنى، إنه فى ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى برفع كفاءة كوبرى العامرية بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوى منطقة مرغم، سيتم تنفيذ عملية إغلاق جزئي للطريق.

وأضاف المصدر الأمنى أن الأعمال عبارة عن تجديد الفواصل الطولية والعرضية لكوبرى العامرية فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث عرض الكوبرى 4 حارات مرورية لكل اتجاه حيث سيتم إغلاق 2 حارة مرورية من الكوبرى فى الاتجاة القادم من القاهرة اتجاه اسكندرية مع تسير الحركة المرورية فى 2 حارة مرورية الاخرى .

وأشار المصدر إلى أن الأعمال سيتم تنفيذها اعتبارا من 11 مساء يوم الجمعة 30 مارس 2018 حتى الساعة 11 صباح السبت الموافق 31 مارس، مضيفًا أن الشركة المنفذة مسئولة مدنيًا وجنائيًا عن ترك أية مركبات أو أشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر.