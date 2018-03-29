عماد الدين أديب: الدستور غير قابل للتنفيذ ويجب تعديله

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الدستور غير قابل للتنفيذ ويجب تعديله بما يتناسب مع الحاكم والمحكوم؛ لتحقيق المصلحة العامة للشعب، متابعًا: «الدستور ليس كتابًا مقدسًا ويجب أن يكون قابلًا للتنفيذ ولا يميل لمصلحة طرف أو مصلحة خاصة ويمكن التعديل فيه».

وأضاف «أديب»، في لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه لا يطالب بدستور يُمكّن القيادة العسكرية من التحكم في الشعب أو منح الرئيس صلاحية مدى الحياة، كما حدث في التعديل الدستوري مؤخرًا في دولة الصين، معقبًا: «هل الرئيس "السيسي" يرغب في صلاحية طويلة المدى، ولماذا نفترض أنه يريد أن يظل في الحكم مدى الحياة، ولماذا التعسف من الناس في الحكم المسبق؟».

وتابع أنه يتوقع نجاح جميع المشروعات التنموية الخاصة بالبناء والتنمية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتشكيل إنسان على درجة وعي كاملة سواء في المنازل أو دور العبادة أو التنشئة الاجتماعية أو الرعاية الصحية.