مدرب توتنهام يدرس إشراك هاري كين أمام تشيلسي

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، أن مهاجم الفريق اللندني هاري كين سوف يخضع للتقييم قبل اللقاء المرتقب أمام تشيلسي يوم الأحد القادم في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

يتعافى كين من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها خلال مباراة توتنهام مع بورنموث في وقت سابق من الشهر الحالي، وتسببت في غيابه عن مباراتي المنتخب الانجليزي الوديتين أمام هولندا وإيطاليا يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين.

نقلت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية عن بوكيتينو قوله أنه لا يستبعد مشاركة كين في ديربي العاصمة البريطانية لندن.

أوضح مدرب توتنهام "إننا بحاجة لتقييمه. الأمور تسير بشكل إيجابي للغاية".

وتابع "إن كين يعمل بشكل جيد ويتحسن كل يوم، لكننا بحاجة لتقييمه، خاصة وأنه مازال متاحا أمامنا بضعة أيام قبل مواجهة تشيلسي. أعتقد أنه من الصعب الآن القول ما إذا كان بإمكانه اللعب يوم الأحد أم لا".

أضاف بوكيتينو "لا أستطيع أن أقول لا، لكن لا يمكنني قول نعم أيضا. إذا لم يكن جاهزا أمام تشيلسي، ربما سيكون لائقا في المباراة التالية، لكن الشيء الأهم أن الأمور تسير بشكل جيد جدا فيما يتعلق بتعافيه من الإصابة. إنه يقوم بعمل رائع".

أردف المدرب الأرجنتيني قائلا "إننا في غاية السعادة، لأن الجميع كانوا يتوقعون غيابه عن الملاعب لفترة أطول".

يذكر أن كين يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة العريقة برصيد 24 هدفا، بفارق أربعة أهداف خلف النجم الدولي المصري وهداف ليفربول محمد صلاح ، الذي يتربع على صدارة الهدافين.