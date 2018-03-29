قمة بين الكوريتين 27 أبريل المقبل

اتفقت الكوريتان الجنوبية والشمالية على عقد قمة بينهما في 27 أبريل المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس، وذلك عقب إجراء مباحثات في قرية بانمنجوم الحدودية.

ومن المقرر، أن يشارك في القمة، التي سوف تكون الثالثة فقط منذ الحرب الكورية التي استمرت في الفترة من 1950 حتى 1953، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي آن.

وقالت «يونهاب»، إن الرئيسين سوف يلتقيان في «بيس هاوس» في الجانب الجنوبي لقرية بانمنجوم، كما أنه من المقرر أن يجرى الجانبان اتصالات الأربعاء المقبل؛ لمناقشة البروتكول والترتيبات الأمنية.

وتأتي مباحثات اليوم بعدما قام الزعيم الكوري الشمالي بزيارة للصين هذا الأسبوع، وأجرى مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وذكرت «يونهاب» أن مسؤولي الجانبين تبادلا الآراء في ظل أجواء سلمية.

وقال ري سو جون رئيس الوفد الكوري الشمالي في بداية اللقاء على مدار الـ80 يومًا الماضية، وقعت أحداث دراماتيكية عديدة لم نشهدها من قبل.

وكان وزير الوحدة الكوري الجنوبي شيو ميونج جيون، رئيس الوفد الكوري الجنوبي، قد قال للصحفيين قبل مغادرته لقرية بانمنجوم، إن قضية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي تعد القضية الأكثر أهمية على أجندة المباحثات، وسوف تكون محور المفاوضات.

ويأتي التقارب الدبلوماسي من جانب كوريا الشمالية عقب أن أدى تطويرها للأسلحة النووية والصاروخية؛ لتأجيج التوترات العام الماضي، مما عرضها لعقوبات صارمة.