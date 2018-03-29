مؤشرات أولية: السيسي يحصد 855391 صوتا مقابل 25299 لموسى بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بمحافظة سوهاج برئاسة المستشار فواز إبراهيم رئيس محكمة سوهاج الابتدائية نتيجة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة.



وأوضحت اللجنة، فى بيان أن المرشح عبد الفتاح السيسى حصل على 855 ألفا و391 صوتا، فى حين حصل المرشح موسى مصطفى موسى، على 25 ألفا و299 صوتا.



وأشار البيان إلى أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين باللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 781 لجنة فرعية تشملها 18 لجنة عامة، 2 مليون و860 ألفا و973 ناخبا، مضيفا أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات بلغ 931 ألفا و805 ناخبين، وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 880 ألفا و690 صوتا وبلغت جملة الأصوات الباطلة 51 ألفا و115 صوتا.