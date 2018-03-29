مؤشرات أولية: 371489 صوتا للسيسي مقابل 9623 لموسى في دمياط

أسفرت نتائج الحصر العددي، لفرز اللجان العامة العشر لمحافظة دمياط، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 371 ألفا و489 صوتا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 9623 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات 411079 صوتا، منها 29967 صوتا باطلا، كما بلغت الأصوات الصحيحة 381112 صوتا.



وجاءت النتائج حسب الحصر العددي كالتالي، دائرة مدينة دمياط الجديدة، حصول المرشح عبد الفتاح السيسى، على 12107 صوتا من عدد الذين أدلوا بأصواتهم، وعددهم 14531صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 495 صوتا، وفى دائرة مركز كفر سعد، حصل السيسى على 74055 صوتا مقابل حصول موسى على 1412 صوتا.



وأعلنت لجنة العامة لمركز شرطة كفر البطيخ، أن عدد الناخبين المقيدين هو71241 ألف صوت، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 31996 ألف صوت، ومجموع الأصوات الباطلة 1726 صوت، ومجموع الأصوات الصحيحة 30270 صوت، وحصل السيسي على 29700 ألف صوت، وحصل موسى على 570 صوت.



كما أسفرت نتائج اللجنة العامة بدائرة مركز شرطة فارسكور، عن حصول السيسى على 78659 صوتًا مقابل 1744 صوتا لموسى، وكان إجمالي من لهم حق التصويت والمقيدين بجداول اللجنة 180130 ناخب، فيما بلغ عدد الحضور 85109، وبلغت الأصوات الصحيحة منهم 80403 صوتًا، والأصوات الباطلة 4706 صوتا.



وأعلنت لجنة فرز لجان الدائرة العامة بمركز دمياط بدمياط، حصول السيسي على 74988 صوتا مقابل 2496 صوتا لموسى، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 7032 صوتا، بينما عدد الأصوات الصحيحة 77484 صوتا، وإجمالي عدد الناخبين 84516 صوتا.



وفي اللجنة العامة بدائرة قسم شرطة السرو، أسفرت النتائج عن حصول السيسى على 7143 صوتًا مقابل 188 صوت لموسى، وإجمالي من لهم حق التصويت والمقيدين بجداول اللجنة 87612، فيما بلغ عدد الحضور 7950، وبلغت الأصوات الصحيحة منهم 7331صوتًا، والأصوات الباطلة 619.



واللجنة العامة بدائرة مركز شرطة الزرقا، أعلنت عن حصول السيسى على 41798 صوتًا مقابل 839 صوت للمرشح موسى مصطفى موسى، وكان إجمالي من لهم حق التصويت والمقيدين بجداول اللجنة 180130، فيما بلغ عدد الحضور 45250، وبلغت الأصوات الصحيحة منهم 42637 صوتًا، والأصوات الباطلة 2613.



أيضا اللجنة العامة قسم ثانى دمياط، أعلنت عن حصول السيسى على 24685 وموسى على 918 صوت، وكان عدد الناخبين المقيدين هو 87612، وإجمال عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 28843، ومجموع الأصوات الباطلة 3240 ومجموع الأصوات الصحيحة 25603.



وفي اللجنة العامة قسم أول دمياط، حصل السيسى على 24392 وحصل موسى مصطفى على 816 صوت، ومجموع الأصوات الباطلة 3048 صوت.